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08 Mayıs 2018 10:15

Kızılay’dan ‘Sevgi Bohçası’

Siirt’te ihtiyaç sahibi ailelere yönelik “Sevgi Bohçası Projesi” Türk Kızılay Şubesi ve Siirt Devlet hastanesi yetkililerinin imzaladığı protokolle hayata geçiyor.

Kızılay’dan ‘Sevgi Bohçası’

08 Mayıs 2018 10:15


Kızılay Siirt Şube Başkanlığı, ihtiyaç sahibi yeni doğan bebeklere ve annelerine Sevgi Bohçası Projesi’yle yardım eli uzattı. Burada yeni doğan bebeklerin ihtiyaçları olan temel hijyen, giyim eşyası malzemeleri içeren Sevgi Bohçası yardım paketinin verilmesinin protokolü Siirt Kızılay Şube Başkanı Yener Tanık ve Siirt Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Şeyda Kayhan arasında imzalandı.


Sevgi Bohçası Projesi’nin genel amacı ile ilgili kısa bir bilgi veren Kızılay Şube Başkanı Yener Tanık, il ve ilçelerde bulunan hastanelerde doğum ünitelerinde bebek sahibi olan ve maddi imkânsızlık içerisindeki ailelerin bebek beslenme ve bakımına yönelik temel aynı ihtiyaçlarını karşılamak olduğu söyledi. Tanık, “Kızılay iyilik koşusunda kaynak oluşturmayı hedeflediğimiz projelerden biri Sevgi Bohçası. Bu proje kapsamında doğum sonrasında anne ve bebek için gerekli en temel ihtiyaçlar karşılanıyor. Yapılan protokolle devlet hastanesinde doğum yapan anne ve bebeğin temel ihtiyaçları, bebeğin doğmasıyla birlikte karşılanarak, ihtiyaç durumunda olan anne, bir nebze rahatlamış olacak” dedi.




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