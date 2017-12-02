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02 Aralık 2017 16:35

Köye korku sardı

Siirt’in Şirvan ilçesi Soğanlı köyünde 3 kişinin hayatını kaybettiği heyelanda iki katlı toprak evin çökmesi, köyde toprak evde kalan diğer köylüleri tedirgin etti.

Köye korku sardı

02 Aralık 2017 16:35


Hayatını kaybeden Cemal Coşkun’un amcasının oğlu ve aynı zamanda kendisi de altı ahır iki katlı toprak evde kalan 9 çocuk babası Naci Coşkun, geceleri evlerinin üzerine çökeceği kuşkusuna kapılarak uyuyamaz hale geldiklerini söyledi. Çok tedirgin olduklarını aktaran Coşkun, "Birkaç gün önce amcamın oğlu Cemal Coşkun’un toprak olan evinin çökmesi sonucu iki çocuğuyla birlikte hayatını kaybetti. O günden sonra biz de korkudan uyuyamıyoruz. Çocuklarım evin çökmesinden korkuyor. Bizim evimiz de toprak ev olduğu için daha önce bir kısmı çökmek tehlikesi geçirdi. Onardık, ancak evde çatlaklıklar var" diye konuştu.


Koruculuk maaşıyla 11 nüfusu geçindiğini aktaran Coşkun; ancak maaşın yetmediğini, imkanı kısıtlı olduğundan yeni bir ev yapamadığını, gidecek başka bir yeri de olmadığından hayırseverlere destek çağrısında bulundu.


İki odalı evin üst katına, demirden yaptırılan merdivenle çıkılıyor. Geçen yıl evde birkaç santim kayma olduğu belirtildi.




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