Köylülerden Dicle Elektrik'e teşekkür

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Ormandalı köyü sakinleri, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Siirt il Müdürlüğünü ziyaret ederek, köylerine yapılan enerji yatırımlarından dolayı teşekkür etti.

Kurumda gerçekleşen ziyarette İl Müdürü Müdür Naci Obut'un yanı sıra Pervari İşletme Yöneticisi Servet Tekin Kutlu da hazır bulundu. Enerji şirketinin yöneticilerine köylerindeki elektrik altyapısının güçlendirilmesinin yanı sıra aydınlatama çalışmalarından dolayı teşekkür eden Ormandalı köyü sakinleri, yapılanların ardından enerji sıkıntılarının kalmadığını söyledi. Dicle Elektrik'in hizmet anlamına üzerine düzeni yaptığını, bu nedenle kendilerinin de geçmişe ait elektrik borçlarını da ödemek istediklerini bildiren köylüler, bunun için uzlaşmak ve elektrik borcu olmayan bir köy olarak anılmak istediklerini bildirdi.