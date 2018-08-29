Köylülerin yılan tedirginliği

Fıstık ve üzüm hasadına başladıkları için bağ ve bahçeye giderken her gün yılan gördüklerini söyleyen Bayraktepe köyü sakinleri birçoğu zehirli olan yılanlara basmamak ve ısırılmamak için çok dikkatli davrandıklarını belirtti. Bahçelerinde daha önce hiç görmedikleri boyutlarda yılan gördüklerini söyleyen köy sakinlerinden Arafat Özbey, zehirli ve tehlikeli oldukları için yılanları öldürmek zorunda kaldıklarını dile getirdi. Özbey, “Köyümüzde fıstık ve üzüm hasadına başlandı. Tarlaya ve bahçeye giderken çok sayıda yılan gördük. Son bir haftadır çok sayıda yılana rastladık. Oldukça da büyük yılanlar. Tarla ve bahçede çalışanlar yılanlara karşı daha dikkatli olması gerekiyor. Bizde bu duruma alışık değiliz ama yılanların zehirli olup olmadığını da bilmiyoruz” dedi.