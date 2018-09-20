Kurnaz avcılara şok baskın

Siirt'in Şirvan ilçesinde elektronik cihazla kuş sesi taklit edilerek bıldırcın avlayan kurnaz avcıların oyunu, yapılan baskınla bozuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri, Kömürlü köyü Yelken mezrası bölgesinde bazı şahıslar tarafından ses cihazı kurularak, bıldırcın avladığı duyumları üzerine denetim yaptı. Yapılan denetimde arazide avlanmada kullanıldığı tespit edilen bir adet akü, bir adet yaban hayvanların sesini taklit eden cihaza ve bir adet hoparlöre el konularak muhafaza altına alındı.

Şüpheli bir şahıs hakkında 4915 Kara Avcılığı Kanunu ve 2018-2019 Merkez Av komisyonu Kararlarına muhalefet etmek, avlanmada kullanılması ve bulundurulması yasaklanan araç ve gereçlerin kullanılması ve avlaklarda avcılık belgesi olmadığından dolayı işlem yapıldı.