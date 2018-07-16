Kurtalan Belediyesinden HDP milletvekillerine tepki

Belediye toplantı salonunda basın mensuplarına açıklamada bulunan Başkan Karaatay, "13 Temmuz 2018 tarihinde, twitter sosyal paylaşım sitesi üzerinden "@meraldanis" kullanıcı adıyla, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş tarafından atılan twit’te ’Siirt’in Kurtalan ilçesinde 24 Haziran’dan sonra suların kesilmesi, AK Parti belediyesinin halkı kolektif olarak cezalandırmasıdır. Belediye herkese ayrımsız hizmet etmek zorundadır. Derhal su kesintilerine son verilsin’ şeklinde yer alan gerçeğe aykırı ve maksatlı açıklamaları üzerine, basını ve kamuoyunu bilgilendirme gereği hasıl olmuştur. Twitterde belirtilen hususlar gerçeği yansıtmamaktadır. Nitekim, atılan twitten yaklaşık bir hafta önce 08 Temmuz 2018’de ’Değerli Kurtalanlı hemşehrilerimiz, ilçemiz içme suyu hatlarında teknik bir sıkıntı bulunmayıp 50 bin nüfusa yeterli su verilmektedir. Fakat büyük bir ölçüde su israfı yaşanması ve bazı vatandaşların bahçelerini şebeke suyu ile sulamalarından dolayı geçici içme suyu sıkıntıları oluşmaktadır. Oluşan sıkıntıları engellemek için vatandaşlarımızdan içme suyu israfı konusunda duyarlı olmalarını ve bahçelerini şebeke suyu ile sulamamalarını rica ediyoruz’ şeklinde yaptığım açıklamada, yaşanan lokal su kesintilerinin sebeplerini belirtip hemşehrilerimizin bu konuda duyarlı olmalarını rica etmiştim. Vekilin talihsiz açıklamasında belirttiği üzere, 24 Haziran seçim sonuçlarına bağlı olarak suların kesilmesi, belediyenin halkı kollektif olarak cezalandırması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Kurtalan Belediyemiz tarafından 24 Haziran seçimlerinden önce devam eden tüm çalışmalar 25 Haziran sabahından bu yana kaldığı yerden tüm hızıyla devam etmektedir. Seçim sonuçlarına göre; ne kadar oy, o kadar hizmet anlayışı Ak Belediyecilikte yoktur. Ayrıca, vekilin mensubu olduğu parti tarafından yönetildiği zamanlarda Siirt Belediyesi tarafından ilçemize maksatlı olarak su verilmediğini de, kendisine hatırlatmak isteriz. Beştaş, tarafından yapılan açıklama, yaklaşan yerel seçimler dolayısıyla ve “çamur at izi kalsın” mantığıyla, Kurtalan ilçemizde 2014 yerel seçimlerinden günümüze kadar gerçekleştirilen kalkınma hamlelerinin oluşturduğu olumlu havanın, tersine çevrilmesine yönelik algı oluşturmak maksadıyla yapıldığını hemşehrilerimizin bilmesini isterim" dedi.

2014 yılı mart ayında seçilmesinin üzerinden 7 ay geçmeden, bölgede ve ağırlıklı olarak ilçede meydana gelen 6-7 Ekim olaylarında başkanlık hizmet binası ile tüm hizmet araçlarının terör örgütü PKK yandaşları tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiğini aktaran Karaatay, "Buna rağmen yılmadık. Vekilin bilmesini isteriz ki; seçim çalışmaları kapsamında 2-3 sefer uğradığı ve başka bir bilgisinin olmadığı Kurtalan ilçesinin tüm sorunlarını, hemşehrilerimizin iyi gününde de, kötü gününde de, acılarını, kederlerini, sevinçlerini, mutluluklarını yıllardır birlikte yaşadığımız için, kendisinden daha iyi bilmekteyiz. Bu durumu da, en iyi Kurtalan halkı bilmektedir. Göreve talip olduğumuz gün, "halka hizmet, hakka hizmet" şiarı ve "hizmetkar olma" bilinciyle sorunlarımızı birlikte çözeceğiz demiştik, bu bilinçle ilçemizin başta alt yapı olmak üzere, kangrenleşmiş diğer sorunlarına da çözüm ürettiğimiz gibi, park ve yeşil alan düzenlemeleri, üst yapı ve mimari çalışmalar ile hemşehrilerimizin modern bir Kurtalan’a kavuşmasını sağlamanın verdiği haklı gururu yaşadığımızı, basınla ve kamuoyuyla saygıyla paylaşmak isterim" diye konuştu.

Başkan Karaatay, daha sonra ilçede 6 mahallede yeni yapılan taziye evlerini yerinde inceledi. Asfalt ve parke taşı çalışmalarını da yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi. Karaatay, Ağaçlıpınar köy yolu üzerinde yapılan 4 bin metreküplük su deposunun da yakın zamanda hizmete gireceğini belirtti.