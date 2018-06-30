Kurtalan Çarşısı DİKA desteğiyle modern hale geliyor

Dicle Kalkınma Ajansı’nın Güdümlü Proje Desteği kapsamında, Siirt’in Kurtalan İlçe Belediyesi ile DİKA arasındaki iş birliği sonucunda Kurtalan’ın ana caddesinde bulunan çarşının modernleştirilmesi amacıyla geliştirilen proje, Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandı. DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ile Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karaatay anasında projenin mutabakat metni imzalandı. Projenin tanıtım ve bilgilendirme toplantısı Siirt’in Kurtalan Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya, eski Siirt Milletvekili Afif Demirkıran, Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası adına Abdülkadir Demirhan ile Başar Taner, Siirt Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Cemal Koyuncu, Siirt Kültür ve Turizm Müdürü Remzi Uslu, Kurtalan’daki STK temsilcileri ve projeden doğrudan faydalanacak olan Kurtalan çarşı esnafı katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karaatay, proje ile Kurtalan Çarşısı’nın modern bir görünüme kavuşacağını söyledi. Karaatay "Kurtalan’a böyle bir proje kazandırdığımız için mutluyuz. Bu projemizin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ yaptığı konuşmada DİKA’nın sorumluluk bölgesindeki illerin kalkınması için hibe desteği verdiğini belirtti. Altındağ, Kurtalan’ın önemli bir yerleşim merkezi olduğunu ifade ederek, bu çarşının yapımı ile bir model oluşturacaklarını söyledi. Altındağ, bugüne kadar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı düzenlemesi gibi birçok proje ile Kurtalan’a 9-10 milyonluk katkıda bulunduklarını dile getirerek, Kurtalan Ekspresi konusunda belediye ile birlikte ortak çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Projenin hayata geçirilmesiyle, Kurtalan’ın Yenidoğan çarşısında yapılacak olan iyileştirme ile fiziksel yıpranmanın giderilmesi, ekonomik ve ticari hayatın canlandırılması ile kültürel varlığın korunması amaçlanmaktadır. Proje ile birlikte çarşının alt ve üst yapısı modern bir hale getirilerek, 300 metre uzunluğundaki çarşıda bulunan işyerleri ve binaların tek tip giydirilmesi öngörülmektedir. Projenin uygulanmaya başlamasından itibaren 24 ayda tamamlanması hedeflenmektedir.