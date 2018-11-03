Kurtalan Kaymakamı Aydın, "Olay tüm yönleriyle araştırılıyor"

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, neden kaynaklandığı henüz tespit edilemeyen gaz sızıntısından 53 kişinin rahatsızlandığı olay tüm yönleriyle araştırılıyor.

Kurtalan Kaymakam İhsan Emre Aydın, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Garzan Mahallesi Kurtalan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Yurdunda, akşam saatlerinde meydana gelen olayın haber alınmasının hemen ardından AFAD, UMKE, 112 acil servis ve güvenlik birimleriyle olay yerinde inceleme yapıldığını aktardı.

Olayın terör bağlantısı dahil tüm yönleriyle araştırıldığını aktaran Aydın, “Olay tüm boyutlarıyla araştırılıyor. Bölgede şu an araştırdığımız gaz kokusu nedeniyle 53 öğrenci etkilenmiş. Hayati tehlikeleri yok. Bir kilometrelik mesafede yaptığımız gaz ölçümünde herhangi bir gaz sızıntısına da rastlamadık. Öğrencilerimizi sadece tedbir amaçlı hastanede tutuyoruz. En kısa sürede taburcu olacaklar” dedi.

Kaymakam Aydın ayrıca, biber gazına benzer bir kokunun olduğu yönünde kuşkular olduğu, ancak terör saldırısının söz konusu olmadığını açıkladı.

53 öğrenciden 44'ünün Kurtalan Devlet Hastanesinde, 7'si Siirt Devlet Hastanesi, 2'si de Siirt'teki özel hastanelerde tedavi alınırken, diğer öğrenciler tedbir amaçlı yurtlarda tahliye edildi. Olayı duyan öğrenci aileleri yurt binasına gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Valilikten alınan bilgilere göre, öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı olayda tedbir amacı öğrenciler yurttan tahliye edildiği, ayrıca AFAD, UMKE ve güvenlik birimleri tarafından olay ile ilgili araştırma ve incelemelerin sürdüğü aktarıldı. Bazı görgü tanıklarının ifadelerine göre biber gazı atıldığı iddia edildi.