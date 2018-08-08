Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karaatay, ilçenin sinyalizasyon güneş enerjili ışıklı yol butonları ve ışıklandırma ışıklarla aydınlattıklarını belirterek, “Çift şeritli yolu kapsayan ve geceleri karanlık ortamdan dolayı trafik de olumsuz etkilenmekteydi. Şehir içi trafik sinyalizasyon çalışmalarımız kapsamında refüjlerimiz güneş enerjili ışıklı yol butonları ile ilçemiz modern bir görünüme bürünmüştür. Kurtalan’ın güzelliklerine güzellik kattık. Bu çalışmalar ilçemizin güzel görünmesine büyük katkı sunacaktır” dedi.