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Kurtalan'da miniklere 112 acil yardım eğitimi

Siirt’in Kurtalan ilçesinde anaokulu öğrencilerine yönelik 112 acil servis çağrı hattının doğru kullanılmasıyla ilgili eğitim verilerek, ambulanslar tanıtıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde anaokulu öğrencilerine yönelik 112 acil servis çağrı hattının doğru kullanılmasıyla ilgili eğitim verilerek, ambulanslar tanıtıldı.


Kurtalan Devlet Hastahanesi 112 acil servis ekipleri tarafından Zubeyde Hanım Anaokulu öğrencilerine eğitim verildi. 112 acil servis çağrı hattının gereksiz aranmasının önlenmesi ve trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi konularında toplumsal farkındalığın arttırılması amacıyla verilen eğitimde öğrenciler bilgilendirildi.

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