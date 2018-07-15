Kurtalan’da şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek

Kurtalan Belediyesi tarafından Bahçesaray Düğün salonunda şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen yemeğe, Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karaatay, askeri ve mülki erkan ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karaatay, 15 Temmuz’un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla elinde ay yıldızlı bayrakla meydanlara koşan her vatan evladının uğrunda ölümü göze aldığı, milli değerleri, demokrasiyi, birliği ve bağımsızlığı ebedileştiren bir simge olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"15 Temmuz’da yaşananların bir daha yaşanmaması adına 15 Temmuz’un unutturulmaması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birçok etkinlik ve programı düzenlemeye devam edeceğiz. Elimizden geldiğince 15 Temmuz’u ve o gün yaşanılanları anlatmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle ilçemizde yaşayan şehit yakınlarını ve gazilerimizi bu organize ettiğimiz yemek programında bir araya getirdik. Onlarla hasbihal ederek varsa isteklerini dinledik. Bugüne kadar hep şehit ailelerimiz ve gazilerimizin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.”