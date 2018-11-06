Kurtalan'da tenis turnuvasının finali yapıldı

Siirt'in Kurtalan Belediyesi ile Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) Kurtalan İlçe Temsilciliği tarafından birlik ve beraberlik etkinlikleri kapsamında düzenlenen tenis turnuvası final müsabakalarıyla sona erdi.

Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Kaymakamlık Spor Kompleksi'ndeki tenis kortunda 3 Ekim tarihinde başlatılan turnuvanın final müsabakalarını takip eden Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karaatay, sporcuların heyecanına ve sevincine ortak oldu. 45 erkek ve 16 kız olmak üzere 61 sporcunun katıldığı turnuvanın sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Göreve geldikleri günden bugüne kadar gençliği ve sporu her zaman ön plana çıkarttıklarını belirten Başkan Karaatay; "Kurtalanlılar olarak geleceğe umutla bakabilmenin tek yolu çocuklarımızı ve gençlerimizi doğru yetiştirmekten geçer. Gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesi adına onları spora teşvik ediyoruz. Kaymakamlık tesislerimizde, halı saha futbol, masa tenisi sahalarımızın yanı sıra tenis kortlarımızda yer almaktadır. Tenis eğitimlerinin sonucunda 45 erkek ve 16 kız olmak üzere 61 sporcunun katıldığı tenis turnuvasını düzenledik. İlçemizdeki çocuklarımıza tenis branşını sevdirdiği için beden eğitimi öğretmeni tenis antrenörümüz Erkan Ertuş'a teşekkür ediyoruz. Omuzunda spor çantasıyla yürüyen bir genci gördüğümde inanın çok mutlu oluyorum. İşte istediğimiz sonuçta bu" dedi.

Konuşmaların ardından Karaatay, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.