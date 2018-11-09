Kurtalan'ın 50 yıllık alt yapı sorunu çözüldü

Siirt'in Kurtalan İlçe Belediyesi tarafından, kentin kanayan yarası haline gelen 50 yıllık alt yapı sorunu tamamen çözüldü.

Kurtalan Belediyesi'ndan yapılan açıklamada, ilçenin 50 yıllık sorunu olan alt yapı problemlerini ortadan kaldırmak ve halkın bu sıkıntılarla bir daha karşılaşmaması adına başlatılan alt yapı projesinin kısa sürede hayata geçirildiği belirtildi. Proje kapsamında yapılan çalışmalarla 14 bin metre yeni içme suyu hattı, 122 bin 672 metre yeni kanalizasyon hattı ve 17 bin 838 metre yeni yağmur suyu hattının döşendiği belirtilen açıklamada, alt yapı çalışmalarıyla ilçe merkezindeki elektrik, doğalgaz ve fiber hatlarının da yer altına alındığı kaydedildi. Açıklamada, "Yıllardır hizmet susamış Kurtalan halkına böyle bir eseri kazandırdığımız ve ilçemizin 50 yıllık alt yapı sıkıntısını ortadan kaldırdığımız için mutluyuz" denildi.