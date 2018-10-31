Mehmetçik 2700 rakımlı dağda kuş uçurtmuyor

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, 2700 rakamlı Yazlıca (Herekol) Dağı'nda kuş uçurtmayan Mehmetçiklere moral ziyaretinde bulunarak, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından dağ eteklerinde sürdürülen petrol sondaj çalışmalarını yerinde inceledi.

Herekol Dağı'nda görev yapan Mehmetçikle bir araya gelen Vali Atik, süren operasyonlar ve faaliyetler hakkında askeri yetkililerden bilgi aldı. Vali Atik, kahraman Mehmetçiğin halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için zor tabiat şartlarında gece gündüz demeden kutsal bir görev yaptıklarını ifade ederek, bölgede yapılan başarılı operasyonlar ile bölücü terör örgütünün kış üslenmesinin imha edildiğini söyledi. Atik, askerleri ziyaretinin ardından beraberindeki 3. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Murat Güzelcan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay ile birlikte TPAO tarafından Herekol Dağı eteklerinde sürdürülen petrol sondaj çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Vali Atik, daha sonra Pervari ilçesini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.