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Minik öğrencilere itfaiye eğitimi verildi

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile minik öğrenciler İtfaiye Eğitim alanında buluştu.

Bir günlüğüne itfaiyeci olan minikler, mesleğin zorluğunu öğrenmenin yanı sıra yangının tehlikelerine karşı bilinç oluşturmak amacıyla eğitim alan öğrenciler eğlenceli bir gün yaşadı.


Siirt Belediyesi İtfaiye müdürlüğüne Alpaslan ilköğretim Okulu ve 18 Mart İlköğretim Ana Okulu öğrencileri itfaiye aracına bindirilerek yangınlara müdahalenin nasıl geçekleştirildiği anlatıldı. Minik öğrencilere kask takılarak tatbikat düzenlendi. Ateşle oynamamaları ve ateşle şaka olmayacağını anlattıklarını söyleyen Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, minik çocukların bu yaşta itfaiyenin ne olduğu ve yangının tehlikelerini algılamalarının çok önemli olduğunu, yangın çıkan bir evde çocukların ne yapması gerektiğini anlattıklarını söyledi. Yılmaz, “Minik yavrularımıza itfaiye aracını tanıttık ardından şehir merkezine kısa bir tur düzenledik. Çocuklarımız yangın konusunda bilinçlenmesi çok önemli. Allah göstermesin bir evde yangın çıktığında en ufak çocuğun rolü de çok önemlidir. İtfaiyenin ne yaptığını ve nasıl çalıştığını anlayan çocuklar bizim için artık gönüllü ufak bir itfaiyeci eridir” dedi.

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