Nihat Hatipoğlu, Veysel Karani'de söyleşiye katıldı

Veysel Karani beldesinde bir düğün ve konferans salonunda düzenlenen konferans, Baykan Merkez Camii imamı Zeki Kazancıçok'un Kur'an-ı Kerim okuması ve Belediye Başkanvekili Mehmet Tunç'un açılış konuşmasıyla başladı. Kaymakam Tunç, katılım sağladıkları için Baykan, Veysel Karani ve Atabağlı vatandaşlara teşekkür ederek, Veysel Karani'nin çeşitli yönleriyle tanıtılacağını açıkladı.

Hatipoğlu da davetlilere Peygamber Efendimizin hayatında örnekler vererek salondakileri duygulandırdı. Etkinlik sonunda Kaymakam Tunç, Hatipoğlu'na Veysel Karani Beldesi hatırasını taşıyan kilimden tablo hediye etti.