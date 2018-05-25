O hem polis hem hattat hem de gençlerin abisi

Çocukluğundan beri ilgi duyduğu resim, hat satanı ve Kaligrafi sanatıyla yakından ilgilenen Sula, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki şehirleri gezerek icra ettiği sanatıyla kalpleri keşfetmeye çalışıyor.

Siirt Belediyesi tarafından Kent Meydanında düzenlenen ramazan programına katılmak üzere şehre gelen Ahmet Sula ve eşi Şule Sula, kenar mahallede yoksul vatandaşlara verilen iftara katıldı. Sula, beraberinde eşi Şule Sula ile ezan saatini bekleyen kız çocuklarla sohbet edip aynı sofrayı paylaştılar. Daha sonra 15 Temmuz Demokrasi meydanında düzenlenen söyleşiye katılan Sula, gençlere tecrübelerini anlattı, polislik mesleği ile yaptığı sanat hakkında bilgiler aktardı.

Terörle mücadelesinin sadece silahla verilen bir mücadele olmadığını, bunun ekonomik sosyal alanı oluğunu, sanat ve kültür ile müzik alanında da verilmesi gerektiğini aktaran Sula, terörden en çok etkilenen şehirleri geçerek bir araya geldiği insanların kalbine sanatla dokunabildiğini aktardı. Sula, "Yaklaşık 14 yaşından buyana hayatım hep polislikle geçti, fakat ondan önce ve ölüme kadar sanat hayatımda olacaktır" dedi.

Sula, "Bugün Siirt’teyiz. Bu programa Diyarbakır, Maddin, Şırnak, Şırnak ve Batman’ı dahil ederek planladık. Bir haftaya yakın bir çalışma yaptık ve bölgeyi seçme nedenimiz de yıllarca terörle mücadelede önemli görevler aldım geçmişte ve hala da devam ediyorum. Ülkemizde amansız bir mücadele veriliyor bu alanda. Bölgemiz de en çok mağdur olanlardan, bizler de bu işin içinde en çok olanlardanız. Allah bana bunun haricinde bir de sanatı lütfetmiş ve bunun zekatını da vermemiz gerekir" dedi.

Sula, gençlere bir araya gelerek onları, bilime, sanata, ilme, insanlığa faydalı olabilecek büyük ufuklara yönlendirmeye çalıştığını aktararak, "İnsana verilen iki sermayeden biri niyet diğeri de gayrettir. Benimki de bunlardan ibarettir. O yüzden bu niyetle buradayım" dedi.