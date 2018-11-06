Öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 81 ilde aynı anda ‘Fidanlar fidanlarla büyüyor' kampanyası çerçevesinde Siirt'te Emine Erdoğan Tabiat Orman'ında öğrenciler tarafından 2 bin fidan dikildi.

Fidan dikimine Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Her öğrencinin bir fidan dikerek doğaya katkı sağlandığını söyleyen Orman İşletme Müdürü Mehmet Ali Dedeoğlu, “Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Türkiye'nin 81 ilinde aynı anda ‘fidanlar fidanlarla büyüyor' kampanyası çerçevesinde bugün burada milli eğitim müdürlüğüyle yaptığımız çalışmalar neticesinde yaklaşık 30 dekarlık bir alanda 2 bin fidanı öğrencilerimizle birlikte dikeceğiz. Bu fidanlarımızın Siirt'imize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Efe Evin adlı öğrenci, fidan dikmek için geldiklerini söyledi. Evin, "Hepimiz bir fidan dikiyoruz. İnşallah bunlarda büyüyünce bizimle birlikte büyür ve doğamıza bir katkımız olur" diye konuştu.

Ceren Biran, isimli öğrenci ise sınıfça fidan dikmeye geldiklerini ve kendisinin de ağacı olacağı için çok mutlu olduğunu söyledi.