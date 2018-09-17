Öğrencilerden çevre temizliği

Siirt'te özel bir eğitim kurumu öğrencileri, çevre temizliğine dikkat çekmek için çöp topladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan öğretmen ve öğrencileri, Güres Caddesi üzerinden Siirt Üniversitesi merkez kampüsüne kadar çevrede bulunan çöp atıklarını toplayarak temizlik yaptı. Kurum yöneticisi Doç. Dr. Cahit Epçaçan, "Çöpünü sokağa atma, çöp kutusuna at” sloganıyla çocuklara çevre ve temizlik bilincini geliştirmek ve toplum farkındalığı oluşturmak adına bir etkinlik yaptıklarını belirterek, “Güres Caddesi'nde çöp topladık. Öğrencilerimiz hem etrafı temizledi hem de bilinçlendiler. Final Okulları olarak yararlı bulduğumuz bu çalışmada bize desteklerini esirgemeyen Siirt Belediyesine ve yaptığımız çalışmada bize eşlik eden, bizleri tebrik ve alkışlarıyla onure eden Siirt halkına çok teşekkür ediyoruz" dedi.