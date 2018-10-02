Okul bahçelerine kilitli parke taşı döşendi

Bahçedeki olumsuz görüntülerden kurtulan öğrenciler, nezih bir ortama kavuşmanın sevincini yaşadı.

Toprak olan okul bahçesinde yağışlı havalarda oluşan çamur nedeniyle öğrencilerin kullanabileceği alanın daralması ve görüntü kirliliği şikayeti üzerine Siirt Belediyesi harekete geçti. Siirt Belediyesi Fen işleri Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Osman Demir Ortaokul bahçesine bin 300 metrekare kilitli parke taşı döşenerek, güzel bir görünüme kavuşturuldu. Okul yöneticileri ve öğrenciler, bu hizmetlerinden dolayı Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşat Taşkın'a teşekkür etti.

Okul bahçesine döşenen kilit parke sonrası olumsuz ortamdan kurtulan öğrencilerin yüzüne yansıyan mutluluğun her şeye bedel olduğunu ifade eden Taşkın, “Belediye olarak okullarımıza her türlü desteği vermeye hazırız. Çocuklarımıza sunacağımız katkı, geleceğimize yaptığımız en önemli yatırımdır. Bu bilinçle eğitim ve öğretime ayrı bir önem veriyoruz” dedi.