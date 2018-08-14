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14 Ağustos 2018 09:44

Okul için biriktirdikleri dolarları liraya çevirdiler

ABD’nin Türk Lirası’na yönelik başlattığı mali savaşla artan kura tepki gösteren iki kardeş, okulları için biriktirdikleri 310 doları, Türk lirasına çevirdi.

Okul için biriktirdikleri dolarları liraya çevirdiler

14 Ağustos 2018 09:44


Siirt’te biri 7’inci sınıf diğeri de 5’inci sınıfa giden Ebrar ve Beraat Şekerci adlı kardeşler, geçen yıldan beri her biri birer dolar olan toplam 310 doları okul harçlıkları için biriktirdi. Ancak son dönemde ABD’nin Türk Lirasına karşı uyguladığı mali savaş karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Doları olan bozdursun, TL’ye çevirsin" çağrısı üzerine Ebrar ve Beraat Şekerci, biriktirdikleri tüm dolarları bozdurmaları için dedeleri Metin Öztanık’a teslim etti.



"Çok duygulandım"


Torunlarının bu davranışından dolayı çok duygulandığını aktaran Metin Öztanık, bu tavrın herkese örnek olmasını istedi. Öztanık, "Torunlarım okul için biriktirdikleri paraları, bozdurmam için bana verdi. Dediler ki ’dede bunları bozdur devlet ayakta kalsın’. Devletini milletini seven torunlarım her zaman devletinin yanında. Gidip bozduracağım, dolar da olsa euro da olsa hepsini bozduracağım. Herkese örnek olsun" dedi.


Ebrar ve Beraat kardeşler de harçlıkları için biriktirdikleri dolara artık ihtiyaç duymadıklarını belirterek, "Devletimiz dolar ve euroya kalmadı, gidip bu paraları Türk lirasına çevireceğiz, Amerika’ya ihtiyacımız yok" ifadelerini kullandı.


Metin Öztanık torunlarıyla birlikte dövizciye giderek tüm dolarları liraya dönüştürdü.




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