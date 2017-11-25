(Özel) Bir mesajla tüm okula yardım geldi

Bu mesajı okulun çocuk gelişimi kulübüyle paylaşan kız öğrenci, okul müdürü İdris Yolbaş’tan olumlu sonuç alınca köy okulu ihtiyacı için tüm okul seferber oldu.

Siirt Milli Eğitim Şube Müdür Hüsamettin Şahin, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İdris Yolbaş, Okul Aile Birliği Başkanı Misbah Yılmaz, Çocuk Gelişimi Kulübü öğretmen ve öğrencileri köy okuluna giderek, temin ettikleri kırtasiye malzemelerini burada tüm okula dağıttı. 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne denk gelen bu yardımı anlamlı bulan Siirt Milli Eğitim Şube Müdürü Hüsamettin Şahin, öğrenciler arasında güzel bir dayanışma örneğinin sergilendiğini aktararak, başta okul müdürü Yolbaş olmak üzere emeği geçenleri kutladı. Şahin, bu davranışın tüm öğrencilere örnek olması temennisinde bulundu.

Sosyal ve kültürel çalışmalara da ağırlık verdiklerini aktaran ZHL Müdürü Yolbaş ise dayanışma ve paylaşma gibi önemli değerleri her fırsatta öğrencilere aktardıklarını söyledi. Yolbaş, "Hafta başında köy okulundan bir öğrenci, temasa geçtiği okulumuz Çocuk Gelişimi Kulübü’nden bir öğrenci vasıtasıyla kırtasiye talebinde bulundu. Bu talebi bugün köye kadar gelerek karşıladık. Emeği geçenleri kutluyorum" dedi.

Beyzanur Aktay ve Ayfer Akkoyun adlı lise öğrenciler de yakından ilgilendikleri ana sınıf öğrencilerine yanlarında getirdikleri meyve suyu ve kekleri verdi, yüzlerini boyayarak çocuklarla hoş bir etkinlik düzenledi. Mutlulukları yüzlerinden okunan minikler ise gelen konuklarına teşekkür etti.