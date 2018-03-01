(Özel haber) Lise öğrencilerinden bir ilk daha

İki sene önce aynı okulun kimya bölümü öğrencilerinin fıstık kabuğundan ürettikleri şampuan ve el kremi büyük ilgi görmüştü. Siirt Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İdris Yolbaş, kimya bölümü öğrencilerinin hiçbir kimyasal madde içermeyen yüzde 100 doğal olan deterjan ürettiğini ve ihtiyaç durumunda hiçbir ücret alınmadan isteyenlere formülün verilebileceğini söyledi. Deterjanın kimyasal içerikli olanlardan daha etkin temizleme gücüne sahip olduğu da belirtilen Yolbaş, “Fıstık yaprağı, sirke, karbonat ve etil alkolle deterjan üretmeleri doğal olma özelliği ile dikkati çekiyor. Günümüzde artık başta gıda maddeleri olmak üzere kozmetikten sıvı sabuna kadar her üründe katkı maddelerinden, kimyasallardan insanlarımız uzak duruyor. Bu nedenle bunların yerini artık yüzde yüz doğal olanları almaya başladı” dedi.

Kimya teknoloji bölümü öğretmeni İsmet Kudekli, önceki yıllarda yapılan ‘Siirt ürünlerinin hayata kazandırma’ projesine bir yenisini eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kudekli, “Okul olarak daha önce Siirt fıstığı yaprağı kullanarak dört farklı türde parfüm elde etmiştik. Bu seneki çalışmamızda öğretmen arkadaşlarımızla birlikte yine Siirt fıstığı yaprağından leke çözücü bir deterjan elde ettik. Elde ettiğimiz deterjan tamamen atıl durumda olan fıstık yapraklarından hayata ve ekonomiye kazandırılmış bir ürün. Elde ettiğimiz deterjanda temizleme özelliği olan hiçbir kimyasal madde kullanılmamaktadır. Tamamen doğal yollardan elde edilmiş tamamen doğal ürünler kullanılarak elde edilmiş bir üründür. İçerisinde sadece etik alkol, karbonat ve yemek sirkesi bulunmaktadır. Bu ürünümüz yaklaşık bir aylık çalışmalarımız sonucu ortaya çıkmıştır. Ürünümüzün hayata kazandırılma aşamasında bize desteklerini esirgemeyen okul idaremize ayrıca teşekkür ederim” diye konuştu.

Kimya bölümü öğrencisi Hatice Yıldırım, deterjanı evde denediğini ve olumlu sonuç aldığını söyledi. Yıldırım, “Deterjanı eve götürdüm. Evdeki elbiseler üzerinde denedik. Annem çok beğendi tekrar yapmamı istedi. Hocamızdan yardım istedim ve tekrardan yaptık” dedi.