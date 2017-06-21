Pervari Belediyesinden 800 kişiye iftar

Bir okulun bahçesinde düzenlenen iftar programına Pervari Kaymakamı Hakan Şeker, Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan, Cumhuriyet Savcısı İlker Oğuz Erdem, Emniyet Amiri Ömer Şahin Türk, AK Parti Pervari İlçe Başkanı Lokman Özcan, sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı. Davete icabet eden herkese teşekkür eden Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan, başı rahmet ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan ramazan ayının sonuna yaklaşarak bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. İlçede yapılan çalışmalara da değinen Başkan Özcan, altyapı ve su gibi önemli bir soruna kesin çözüm getirdikleri, üst yapı ile birlikte yakın zamanda başlayacak peyzaj çalışmalarıyla ilçenin yaşanılır hale geleceğini sözlerin ekledi.