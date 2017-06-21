Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 19:51

Pervari’de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt’in Pervari ilçesi Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde tespit edilen üç büyük mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Pervari’de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

21 Haziran 2017 19:51


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve güvenlik korucularının katılımı ile Pervari ilçesi Yazlıca (Herekol) Dağı kırsalında 12 Haziran 2017’de başlayan ‘Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-1 Operasyonu’ zor arazi şartlarında 9 gündür aralıksız devam etmektedir. Operasyonun 9’uncu gününde 17 Haziran 2017’de sağ olarak ele geçirilen teröristin yer göstermesi sonucunda, üç büyük mağarada gıda ağırlıklı yaklaşık 18 ton malzeme olmak üzere, 200 adet kullanılamaz durumda Bixi ve Kannas mühimmatı, 2 adet el yapımı patlayıcı, 1 adet savunma tipi el bombası, 62 adet büyük tüp, 8 adet küçük tüp, 2 adet orta boy jeneratör, 5 adet akü, 3 adet tüplü ocak, 2 adet fırınlı ocak, 4 adet büyük tip delici matkap, 1 adet ağaç kesme motoru, 3 adet keser, 2 adet DVD oynatıcı, 1 adet LCD TV, 7 adet flash bellek, 25 adet CD/DVD, örgütsel içerikli doküman, büyük bir miktarda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen mühimmat ve yaşam malzemeleri olay mahallinde imha edilmiştir. Bölgede geniş çaplı operasyon devam etmektedir" denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİİRT HABERLERİ
SİİRT HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
SİİRT NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:35
  • Güneş :04:43
  • Öğle :12:25
  • İkindi :16:19
  • Akşam :19:46
  • Yatsı :21:36
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!