Pervari’de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve güvenlik korucularının katılımı ile Pervari ilçesi Yazlıca (Herekol) Dağı kırsalında 12 Haziran 2017’de başlayan ‘Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-1 Operasyonu’ zor arazi şartlarında 9 gündür aralıksız devam etmektedir. Operasyonun 9’uncu gününde 17 Haziran 2017’de sağ olarak ele geçirilen teröristin yer göstermesi sonucunda, üç büyük mağarada gıda ağırlıklı yaklaşık 18 ton malzeme olmak üzere, 200 adet kullanılamaz durumda Bixi ve Kannas mühimmatı, 2 adet el yapımı patlayıcı, 1 adet savunma tipi el bombası, 62 adet büyük tüp, 8 adet küçük tüp, 2 adet orta boy jeneratör, 5 adet akü, 3 adet tüplü ocak, 2 adet fırınlı ocak, 4 adet büyük tip delici matkap, 1 adet ağaç kesme motoru, 3 adet keser, 2 adet DVD oynatıcı, 1 adet LCD TV, 7 adet flash bellek, 25 adet CD/DVD, örgütsel içerikli doküman, büyük bir miktarda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen mühimmat ve yaşam malzemeleri olay mahallinde imha edilmiştir. Bölgede geniş çaplı operasyon devam etmektedir" denildi.