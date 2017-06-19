Pervari’de teslim olan terörist: “Zorla dağa götürüldüm”

Siirt’in Pervari ilçesinde düzenlenen operasyonda güvenlik güçlerine teslim olan 4’ü kadın 6 teröristin sorgulamaları sürerken, teslim olan iki erkek teröristin görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde, güvenlik güçlerine konuşan teröristlerden biri, “Örgüt tarafından kandırılarak dağa götürüldüm. 1 Ağustos 2016 yılında Siirt’in Eruh ilçesinden örgüte katıldım. Katıldıktan bir hafta geçmeden Eruh bölgesinde yaralandım. Kalçamdan ve dizimden yaralandım, tedavim için Suriye’ye gönderildim. Daha sonra yeniden Eylül ortalarında yine eylem için yeniden buraya gönderildim. Zorla dağa götürüldüm. Daha önce de çok kez kaçmaya çalıştım ama fırsat bulamadım, kaç kere denedim başaramadım kaçmayı” dedi.