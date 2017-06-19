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19 Haziran 2017 14:32

Pervari’de teslim olan terörist: “Zorla dağa götürüldüm”

Siirt’in Pervari ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerden biri, terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü belirterek, birçok kez kaçmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyledi.

Pervari’de teslim olan terörist: “Zorla dağa götürüldüm”

19 Haziran 2017 14:32


Siirt’in Pervari ilçesinde düzenlenen operasyonda güvenlik güçlerine teslim olan 4’ü kadın 6 teröristin sorgulamaları sürerken, teslim olan iki erkek teröristin görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde, güvenlik güçlerine konuşan teröristlerden biri, “Örgüt tarafından kandırılarak dağa götürüldüm. 1 Ağustos 2016 yılında Siirt’in Eruh ilçesinden örgüte katıldım. Katıldıktan bir hafta geçmeden Eruh bölgesinde yaralandım. Kalçamdan ve dizimden yaralandım, tedavim için Suriye’ye gönderildim. Daha sonra yeniden Eylül ortalarında yine eylem için yeniden buraya gönderildim. Zorla dağa götürüldüm. Daha önce de çok kez kaçmaya çalıştım ama fırsat bulamadım, kaç kere denedim başaramadım kaçmayı” dedi.




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