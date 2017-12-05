Pervari’ye KÖYDES’le 3 milyon 936 bin TL yatırım yapıldı

İlçe merkezinde özel bir otel salonunda düzenlenen yemekli toplantıda, ilçe genelinde yapılan ve yapılacak olan yatırımlar, Köylerin Altyapılarını Destekleme (KÖYDES) projelerinin yanı sıra asayiş ve güvenlik konuları görüşüldü. Toplantıda, muhtarlarını sorunlarını da dinleyen Kaymakam Şeker, çözümü noktasında neler yapılabileceği üzerine istişarelerde bulunuldu. Kaymakam Şeker, muhtarlar aracılığıyla mahalle ve köylerde bulunan sorunların tespit edilerek, çözüm üretmek amacıyla böyle bir toplantının düzenlendiğini belirterek, "Pervari’nin daha çok kalkınması için belediyemiz ile birlikte tüm kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah üretim odaklı projeleri vatandaşlarımızla buluşturacağız” dedi.

Kaymakam Şeker, 2016 yılı içinde KÖYDES projeleri kapsamında 1 milyon 804 bin TL, 2017 yılında ise 3 milyon 936 bin TL harcama yapıldığını söyledi.