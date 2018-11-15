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Pervari'ye mevsimin ilk karı yağdı

Siirt’in Pervari ilçe kırsalında dün akşam başlayan kar yağışı nedeniyle Belenoluk köyü ile Geçittepe arası yol ulaşıma kapandı.

Siirt'in Pervari ilçe kırsalında dün akşam başlayan kar yağışı nedeniyle Belenoluk köyü ile Geçittepe arası yol ulaşıma kapandı.


Pervari ilçe merkezi ve bağlı köylerde başlayan kar yağışı, ilçeye bağlı bazı köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Etkili olan kar yağışı nedeni ile zaman zaman Pervari ile Belenoluk Karayolunda trafikte aksama yaşanırken, Belenoluk'a giden sürücüler kar nedeniyle yoldan geri dönmek zorunda kaldı.

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