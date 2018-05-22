Kentte peynir sezonunun açılmasıyla birlikte hergün yüzlerce kilogram peynir satılıyor. Alınan peynirler, yaz boyunca soğuk hava depolarında bekletilip, sonbahardan itibaren tüketiliyor.

Siirt’te mera alanlarında iyi beslenen hayvanlardan alınan sütle yaptıkları peynirleri, sezonun açılmasıyla birlikte Helvacılar Çarşısı’nda satışa sunan peynircilerin yüzü gülüyor. Hergün yüzlerce kilogram peynirin satıldığı çarşıya vatandaşlar rağbet gösteriyor. Alınan peynirler, soğuk hava depolarında bekletilip, sonbahar aylarından itibaren tüketilmeye başlanıyor.

“Talep her geçen gün artıyor”

Peynir satıcısı Mevlüt Toprakçı, mera alanlarındaki yağışların peynir bolluğuna neden olduğunu belirterek, “15 yıldır Helvacılar Çarşısı’nda peynircilik yapıyorum. Ramazana girmemizle beraber peynir talepleri artmaya başladı. Taze yaş peynir bize yayladan geliyor. Satışlarımız şuan iyidir. Talepler fazla, dışardan da talep geliyor. İstanbul, İzmir, Adana, Ankara gibi şehirlerden sipariş alıyoruz ve birçok yere gönderiyoruz. Talep her geçen gün artıyor. Siirt peyniri meşhurdur ve her yerde bulunmaz” dedi.

Yılın ilk taze peynirini kilogramı 16 TL’den tüketiciye sunduklarını ifade eden peynir satıcısı İlhami Beyan, “Her geçen gün peynire talep fazla oluyor. Talep fazla olunca fiyatlar da artıyor. 25 senedir peynircilik işi yapıyorum. Peynir Pervari yaylasından geliyor. Koçer peyniri yağlı, organik, güzeldir. Her ay 50 ile 100 ton arasında peynir satıyoruz. Talep fazla olduğu için Ramazan’dan sonra fiyatı 20 TL’ye kadar çıkabilir” diye konuştu.

“3-4 ay buzhanede bekletiyoruz”

Her yıl bu günlerde 200 ile 250 kilogram arasında peynir aldığını anlatan Abdurrahman Erdoğan adlı vatandaş ise, “Siirtimizde peynir sezonu başlamıştır. Peynir almaya geldik. Peynirlerimizin hepsi yayladan geliyor. Bu peynirler daha yaşken bunları tuzluyor, sirikliyor ve buzhaneye atıyoruz. 3-4 ay buzhanede beklettikten sonra çıkartıp yiyoruz. Kalabalık bir aile olduğumuz için toplu şekilde alıyoruz” ifadelerinde bulundu.