Piknikçiler alabalık tesislerine rağbet gösterdi

Şehir merkezine 40-50 kilometre uzaklıkta, yüksek tepelerin zirvesinden akan tatlı suyun üzerinde bulunan alabalık tesisi, bulunduğu konumun itibariyle hem yemyeşil hem de şehir merkezine oranla en az 10-12 derece daha serin. İbrahim Toskaya adlı köylü, buraya gelen vatandaşların serin havanın keyfini çıkardığı gibi köz ateşin üzerinde balık ziyafeti çektiğini söyledi.

Terör olayların bitmesiyle buraların daha da güvenli hale geleceğini aktaran Siirt Ürünleri Tanıtım Derneği Başkanı Vehip Emrah ise Şirvan ve Eruh’ta yüzyıllardır boşa akıp giden suyun değerlendirilmesi gerektiğini, şehirden bunalan vatandaşların gidebileceği en ideal piknik alanlarının bu bölgeler olduğunu söyledi.