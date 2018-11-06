Piyasa değeri 260 bin TL sahte deterjan ve kaçak çay ele geçirildi

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt il merkez ve Kurtalan ilçesinde faaliyet gösteren 9 şüpheli şahsa ait 7 ayrı depoya operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Siirt il merkezi ve Kurtalan ilçesinde bazı toptancıların halkın sağlığını tehdit eden birçok çeşitli marka sahte temizlik ürünleri satışı yaptıkları, sahte ürünlerin tamamını Siirt ili genelinde dağıttıkları, satışını ve dağıtımını yaptıkları ürünlerin fatura ve kaydının bulunmadığı, aynı zamanda bu şahısların menşei belli olmayan kayıt dışı bu ürünleri satarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilmiştir. Aramalarda; piyasa değeri 260 bin lira olan 27 bin 600 kilogram sahte temizlik ürünü, 130 kilogram kaçak çay ve 52 adet 7,62 milimetre çaplı Kalaşnikof fişeği ele geçirilmiştir" denildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli şahıs hakkında gerekli soruşturma işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.