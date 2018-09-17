Protokol koltuğuna oturmadı, töreni öğrencilerle ayakta izledi

Siirt'te yeni eğitim ve öğretim sezonun açılış törenine katılan Vali Ali Fuat Atik, kendisi için protokolde ayrılan koltuğa oturmayıp, töreni öğrenci ve velilerle birlikte ayakta izledi.

Siirt'te, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle tören düzenlendi. Alparslan İlkokulu bahçesinde düzenlenen törene, Vali Atik, Belediye Başkanı Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay, İl Milli Eğitim Müdür Vekili İsa Güneş, okul yöneticileri ve veliler katıldı. Tören alanına gelen Vali Atik, öğrenci ve velilerin ayakta olduğunu görünce, kendisi ve diğer protokol görevlileri için ayrılan çadırda kurulan protokol koltuğuna oturmayarak, töreni öğrencilerle birlikte ayakta izledi.

Tören, öğrenciler tarafından türkülerin söylenmesiyle başladı. Daha sonra dördüncü sınıf öğrencileri, yeni okula başlayan öğrencileri çiçek verdi. Öğrencilerle sohbet eden Vali Atik ve beraberindekiler, törenin ardından sınıflara geçerek, kalemlik dağıttı.