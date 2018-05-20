Ramazan’da Tillo ve Veysel Karaniye ilgi artıyor

İftar öncesi Tillo ilçesini ziyaret eden vatandaşlar, İbrahim Hakkı ve Sultan Memduh hazretlerinin türbelerini ziyaret ederek Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti. İftar vaktine kadar beldede yer alan diğer tarihi yerleri de gezen aileler, iftarı da eşsiz Botan manzarasına hakim tepede yer alan Tillo ilçe merkezine 3 kilometre mesafedeki Kületül Üstat tepesi veya Tillo’ya yakın Zemzem-il Hassa Hatun türbesinin avlusunda açıyor. Bazı vatandaşlar da aileleriyle birlikte tur firmalarıyla günü Siirt şehir merkezine 40 kilometre mesafedeki Baykan ilçesi Veysel Karani beldesine geçerek türbede dua ediyor. Beldedeki manevi atmosferden istifade eden vatandaşlar daha sonra beldeden ayrıldı.