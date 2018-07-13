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13 Temmuz 2018 13:37

Rize Gönül Elçileri Siirt’i sevdi

Gönül Köprüsü projesi kapsamında Siirt’te gelen Rize Kanserle Mücadele ve Yaşam Derneği üyeleri ve beraberindeki gönül elçileri, kentin tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.

Rize Gönül Elçileri Siirt’i sevdi

13 Temmuz 2018 13:37


İl merkezinde tarihi Ulu Cami ve Tillo ilçesinde cam seyir terası ile İbrahim Hakkı Hazretlerinin eserlerinin sergilendiği müzeyi gezen gönül elçileri, Işık hadisesi olayı hakkında bilgi aldı. İbrahim Hakkı Hz’nin türbesini ziyaret eden Rizeli gönül elçileri, daha sonra Vali Ali Fuat Atik ile birlikte Baykan ilçemize bağlı Veysel Karani beldesine geçti. Veysel Karani hazretlerinin makamının bulunduğu türbeyi ziyaret eden gönül elçileri, Siirt’te hayran kaldıklarını ifade etti.


Rize Kanserle Mücadele ve Yaşam Derneği Dernek Başkanı Dr. Nilüfer Emen, Siirt ve Rize arasında gönül köprülerinin kurulmasına vesile olan başta Vali Atik olmak üzere, Vali Atik’in eşi Fulya Atik’e ve emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti. Emen, kardeşlik şehri Siirt’in doğa güzelliğinin yanı sıra manevi ikliminden ve kültürel değerlerine hayran kaldıklarını belirterek, Siirt’in misafirperver ve sıcakkanlı insanları ile tanışmaktan da büyük bir mutluluk duyduklarını sözlerine ekledi.


Vali Atik de Rize Kanserle Mücadele ve Yaşam Derneği üyeleri ve beraberindeki gönül elçilerini kenti gezdirdi. Vali Atik, Rize, Trabzon ve Siirt arasında kurulan gönül köprülerinin birlik ve beraberliği güçlendireceğini söyledi.




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