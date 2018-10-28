Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş, Siirt Şubesi Kongresi'ne katıldı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "Kurucu genel başkanımızın dediği misyon üzerine yolumuza devam ederek biz sendikacılığı, önceliğimizi milletimizin, ülkemiz çocuklarına onurlu bir gelecek bırakma ve mazlumlara umut olmak için ve çalışanlar adına doğru sendikacılık yapmak olarak görüyoruz ve böyle tanımlıyoruz" dedi.

Memur Sendikaları Konfederasyonuna bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Siirt Şubesi 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Siirt Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Genel Başkan Yardımcıları Abdülaziz Aslan, Kemal Çırak, İdris Baykan, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Aziz Alper Biten, Diyarbakır Sağlık-Sen Başkanı Nurhak Ensarioğlu, Adıyaman Sağlık-Sen Başkanı Yasin Barutçu, Tunceli, Elazığ, Bitlis, Ağrı ve Batman il başkanları, STK ve sendika üyeleri katıldı. Divan teşekkülünün oluşmasıyla başlan toplantıda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş, önceki gün Tunceli'de 2 askerin donarak şehit olduğu olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Bu ülkenin köklü bir ülke olduğunu aktaran Memiş, 103 yıl önce Çanakkale'de hep birlikte omuz omuza mücadele eden ecdadın bu ülkeyi 7 düvele teslim etmediğini söyledi. Memiş, "İşte bugün de görüyoruz ki 103 yıllık intikam sevdasındaki hainler, alçaklar ve namussuzların her bir dönümde bu ülkenin geleceğiyle oynamışlar, darbeler yapmışlar, bu ülkeyi dizayn etmeye çalışmışlar, bu ülkeyi zayıflatmak istemişler. Bu ülkeye her biçtikleri gömleği bu millet 'bize bu gömlek dar geliyor' diye yırttığı zaman tekrardan darbelerle bu ülkeyi hizaya sokmaya çalışmışlar ve bunun en somut örneğini yakın zamanımızda yaşadık" dedi.

“Onurlu bir gelecek bırakmak için sendikacılık yapıyoruz”

Sendikal faaliyetleri bu ülkenin çocuklarına onurlu bir gelecek bırakma ve mazlumlara umut olmak için yaptıklarını vurgulayan Memiş, "Bize her zaman diyorlar ki 'kardeşim sendikacılık böyle olmaz, siz doğru sendikacılık yapmıyorsunuz, sendikacılık üyelerin özlük haklarını düşünmektir.' Biz de diyoruz ki; ya kardeşim eğer ben yaşadığım ülkede yarın ne olacağını bilmiyorsam, aldığım ücretin de özlük hakların da bir anlamı var mı, yok. Bugün Suriye'de bir kardeşimiz, bir hemşirenin aldığı ücret 8 bin lira olsa neye yarar, 10 bin olsa neye yarar ülke kalmadıktan sonra. Onun için kurucu genel başkanımızın dediği misyon üzerine yolumuza devam ederek biz sendikacılığı, önceliğimizi milletimizin, ülkemiz çocuklarına onurlu bir gelecek bırakma ve mazlumlara umut olmak için ve çalışanlar adına doğru sendikacılık yapmak olarak görüyoruz ve böyle tanımlıyoruz" diye konuştu.

Toplantıda sendikal çalışmalar hakkında bilgi veren Siirt Şube Başkanı Vesim Eviz, 2017 Aralık ayında yaptıkları 1'inci Olağan Genel Kongre'de 437 üyeye sahip olduklarını, Mayıs 2009'da ise bu sayının 475'e yükseldiğini ve yetkili sendika haline geldiklerini aktardı.

Daha sonra tek liste ile gidilen seçimde mevcut Şube Başkanı Vesim Eviz yeniden başkan seçildi.