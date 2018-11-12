Sağlıkçıların şiddete uğramasına tepki

Memur Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Sağlık-Sen Siirt Şubesi tarafından, 9 Kasım'da devlet hastanesinde bir doktor ve bir ebeye yönelik gerçekleştirilen şiddeti kınayan bir basın açıklaması yapıldı.

Hastane girişindeki poliklinik servisi önünde toplanan sendika üyeleri adına açıklamada bulunan sendika başkanı Vesim Eviz, ülke genelinde olduğu gibi Siirt'te de sağlık çalışmalarına yönelik şiddetin her gün artarak devam ettiğini söyledi. Eviz, "Hastanemizde 9 Kasım Cuma günü bir doktor ve ebe arkadaşımıza fiili saldırı gerçekleştirilmiştir. Nereden bakarsanız haftanın bir kaç kez beyaz kod verilmektedir. Bu anlamda bir kez daha bunu kınamak ve haklı tepkilerimizi göstermek anlamında toplanış bulunmaktayız. Sağlık çalışanları bugüne kadar kendisine uzanan hiçbir eli geri çevirmediği gibi bundan sonra da insan hayatına zarar verecek hiçbir eylem içinde olmayacaktır. Gecesini gündüzünü insanların hayatını kurtarmaya adayan sağlı çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen bu saldırıların önüne geçilmesi amacıyla sendika olarak çeşitli zamanlarda çözüm önerilerimizi ortaya koymuşuz. Sağlık çalışanları kendini güvende hissetmemektedir, çalışanlarımız şiddete uğrama kaygısı için görevlerini sürdürmeye çalışmaktadırlar" dedi.

Sağlıkta şiddete hayır, pankartı açan sağlıkçılar, yapılan açıklamanın ardından etkinliği sonlandırdı. Sendika Başkanı Eviz ve beraberindekiler daha sonra, şiddete maruz kalan doktor ve ebeyi hastanede ziyaret ederek moral verdi.