Şahinbey Belediyesinden kardeşlik köprüsü

Siirt Kent Meydanı’nda düzenlenen iftar programına Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt Milletvekili Yasin Aktay, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, iş adamı Nihat Özdemin ve Ethem Sancak, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu ile vatandaşlar katıldı.

Ensar Camii görevlisi Ramazan Toprak tarafından Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından okunan ezanla vatandaşlar iftarlarını açtı. İftar sonrası konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, bereket yardımlaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan’ın tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu. Tahmazoğlu, "Bizler de bu vesileyle her gün Gaziantep’te her gün şehrimizde 4 bin vatandaşımıza iftar veriyoruz vermeye devam ediyoruz. Bu vesileyle bizim kardeş belediyelerimiz var, bugün Siirt’teyiz. Geçen sene de kardeşlik anlamında bir iftar vermiştik. Başkanımız bu fırsatı verdiği için kendilerine teşekkür ediyorum, iki gün önce yine Gazze’de, Gazzeli kardeşlerimize iftar verme fırsatı oldu. Ramazanın kardeşliğine, ruhuna ve manasına uğun bu iftarları düzenleyip, halkımızla iftar açıyoruz. Başkana teşekkür ediyoruz, inşallah bu yardımlar ve sosyal desteklemelerimiz devam edecektir. Rabbi ülkemizi birlik ve beraberlik içinde kıyamete kadar devam ettirsin diyorum" dedi.