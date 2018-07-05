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05 Temmuz 2018 18:36

Salih Oral’ın sağlık durumu iyiye gidiyor

Siirt’in Pervari ilçesinde ot toplamak için bahçesine giderken kaybolan ve 4 gün sonra bitkin halde bir kayalığın dibinde bulunan Salih Oral’ın sağlık durumu iyiye gidiyor.

Salih Oral’ın sağlık durumu iyiye gidiyor

05 Temmuz 2018 18:36

Bulunduktan sonra ilk kez konuşan Oral, kendisini arayan herkese teşekkür etti.


15 yaşındaki Salih Oral’ı evinde ağırlayan köy muhtarı Mahir Korkmaz, Siirt Valiliği ve Pervari Kaymakamlığının girişimleri sonucu AFAD, Jandarma Komutanlığı, köylüler ve diğer ekiplerin canla başla çalışması sonucu kaybolan gencin bulunduğunu aktardı. Korkmaz, "Bu arkadaşımız, Salih Oral 4 gündür kayıptı. Devletimizin sayesinde bulundu" dedi.


Salih Oral ise, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin" diye konuştu. Salih Oral’ın ağabeyi Mehmet Oral da herkese teşekkür etti.


Salih Oral’ın 4 gün boyunca çeşitli yabani meyve ve ot yiyerek hayatta kaldığı, bulunduğunda ise bitkin bir halde olduğu belirtildi.




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