Diğer
Kategoriler
05 Haziran 2018 13:47

Seçmen kağıtlarını PTT dağıtıyor

Siirt kent merkezi ve ilçelerinde 24 Haziranda yapılacak olan Başkanlık ve Milletvekili seçimlerinde kullanılacak seçmen kağıtları PTT tarafından dağıtımına başlandı.

Seçmen kağıtlarını PTT dağıtıyor

05 Haziran 2018 13:47


Seçmen kağıtlarını kapı kapı gezerek dağıtmaya başladıkları belirten Siirt PTT Merkez Müdürü Mehmet Sait Elçi, “24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala seçmen kâğıtlarının adreslere ulaşması için daha fazla personel görevlendirerek vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Seçmen kâğıtları eline geçemeyen vatandaşlarımızın bize ulaşmalarını istiyoruz. Seçim münasebetiyle 24 Haziran başkanlık ve milletvekili seçimi nedeniyle seçmen kağıtlarını PTT personelleriyle dağıtmaktayız. Daha önce muhtarlar dağıtmaktaydı. Ancak muhtarların yeterince baş edemediğinden dolayı bizim mevcut personel potansiyelimiz daha yüksek olduğundan ve hizmetin kalitesinin daha sağlıklı bir şekilde verilebileceğinden seçmen kâğıtlarının tamamı bize verildi. Ve bizde bunları dağıtıcı marifetiyle dağıtıyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİİRT HABERLERİ
SİİRT HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç