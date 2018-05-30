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30 Mayıs 2018 21:46

Şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar verildi

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen programda şehit yakınlarıyla aynı masada iftar açtı.

Şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar verildi

30 Mayıs 2018 21:46


Polis Evi’nde düzenlenen iftar programına Siirt Valisi Ali Fuat Atik ve eşi Fulya Atik, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve eşi Sevilay Taşkın, Tugay Komutan Vekili Albay Oğuzhan Pehlivan, şehit aileleri ve gaziler katıldı.


Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Atik, şehit yakınlarının, bu ülkenin bağımsızlığı ve bütünlüğü için çekinmeden canını feda eden aziz şehitlerin emaneti olduğunu söyledi.


Vali Atik, sevgi ve dostluk duygularının hoşgörü ile yoğrulduğu, barış ve kardeşliğin, birlik ve beraberliğin, dayanışmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneğinin gösterildiği bir güzel iftar programında bir araya geldiklerini aktardı. Vatan için canını seve seve veren şehit ve gazilerin çok değerli eş ve yakınları ile kahraman korucularla hep birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Vali Atik, "Aziz şehitlerimiz, bağımsızlığımızın ve bütünlüğümüzün ölümsüzleşen abideleridir. Onların geride bıraktıkları aileleri de, şehitlerimizin milletimize bıraktığı emanetidir. Bu anlamda, şehit aileleri ve gaziler baş tacımızdır" dedi.


Davetliler, okunan ezanla iftarlarını açtı. Vali Atik ve Başkan Taşkın, şehit aileleriyle yakından ilgilenirken, program sonunda bir şehit yakını Vali Atik’e, resminin yer aldığı bir tablo hediye etti.




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