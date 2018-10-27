Şehit ailelerine ziyaret

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, beraberinde eşi Fulya Atik ile 1993 yılında Şirvan ilçesine bağlı Daltepe köyünde terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit olan Ahmet ve Tahsin Kayğaş'ın ailesini ziyaret etti.

Şehit babası Veli Kayğaş ve aile bireyleriyle bir süre sohbet eden Vali Atik, ailenin sorun ve taleplerini dinledi. Terörün en fazla bölge insanına zarar verdiğini söyledi. Atik, 1993 yılında terör örgütü PKK tarafından yapılan katliamı lanetledi. Kanlı terör örgütünün yaptığı bu katliamın tarihe kara bir leke olarak geçtiğini ifade eden Vali Atik, “Aziz şehitlerimizin geride bıraktıkları aileler, bizim için kutsal birer emanettirler. Bu emanetlere sahip çıkmak bizim asli görevimizdir. Her zaman Şehit ailelerimizin yanındayız” dedi.

Vali Atik, beraberinde getirdiği çeşitli hediyeleri şehit ailesinin efradına dağıtarak, kendileri ile bir süre sohbet etti.