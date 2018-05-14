Şehit Binbaşı Mithat Dunca için futbol turnuvası sona erdi

15 Nisan tarihinde başlayan futbol turnuvasına toplam 240 vatandaş, 24 takımdan oluşan futbol takımı katıldı. Turnuvanın final maçında karşılaşan Tillo Spor ile Tillo Gençlik Spor müsabakasının başlama vuruşunu İlçe Kaymakamı Yunus Koç yaptı. İlçe halkı ve Siirtsporlu eski futbolcuların katılım gösterdiği final müsabakasında Tillo Spor ile Tillo Gençlik Spor arasında oynanan maç 6-6 berabere bitti. Penaltılara geçen takımlardan Tillo Spor rakibini 10-9 yenerek şampiyon oldu.

Turnuvaya katılan tüm takımları mücadelelerinden dolayı tebrik eden Kaymakam Koç, futbolculara hediye ve ödüllerini verdi. Kaymakam Koç, “Turnuvanın şampiyonu birlik, beraberlik ve dayanışma oldu” dedi.