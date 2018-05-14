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14 Mayıs 2018 13:27

Şehit Binbaşı Mithat Dunca için futbol turnuvası sona erdi

Siirt’in Tillo İlçe Kaymakamlığı bünyesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 7’den 70’e ‘Tillo Hayat Buluyor’ projesi kapsamında Şehit Binbaşı Mithat Dunca futbol turnuvası sona erdi.

Şehit Binbaşı Mithat Dunca için futbol turnuvası sona erdi

14 Mayıs 2018 13:27


15 Nisan tarihinde başlayan futbol turnuvasına toplam 240 vatandaş, 24 takımdan oluşan futbol takımı katıldı. Turnuvanın final maçında karşılaşan Tillo Spor ile Tillo Gençlik Spor müsabakasının başlama vuruşunu İlçe Kaymakamı Yunus Koç yaptı. İlçe halkı ve Siirtsporlu eski futbolcuların katılım gösterdiği final müsabakasında Tillo Spor ile Tillo Gençlik Spor arasında oynanan maç 6-6 berabere bitti. Penaltılara geçen takımlardan Tillo Spor rakibini 10-9 yenerek şampiyon oldu.


Turnuvaya katılan tüm takımları mücadelelerinden dolayı tebrik eden Kaymakam Koç, futbolculara hediye ve ödüllerini verdi. Kaymakam Koç, “Turnuvanın şampiyonu birlik, beraberlik ve dayanışma oldu” dedi.




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