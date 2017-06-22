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22 Haziran 2017 11:20

Şehit korucu son yolculuğuna uğurlandı

Siirt’in Eruh ilçesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucusu Abdurrahman Dündar son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit korucu son yolculuğuna uğurlandı

22 Haziran 2017 11:20


Eruh ilçesi Bilgili köyünde teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen güvenlik korucusu Abdurrahman Dündar için tören düzenlendi. İl Jandarmada Komutanlığı bahçesinde düzenlenen törene, Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Siirt 3’üncü Komando Tugay Komutanı Albay Selçuk Yavuz, şehidin ailesi ve silah arkadaşları katıldı.


Şehidin naaşının alana getirilmesiyle başlayan törende, İl Müftüsü Faruk Arvas tarafından dua okundu. Bu sırada, güçlüklü ayakta durabilen şehidin annesi Emine Dündar, oğlunun tabutunun başında Kürtçe ağıt yaktı. Anne Dündar, Türk bayrağına sarılı oğlunun naaşının ambulansa bindirilişi sırasında ön koltuğa oturarak tülbendini salladı.


Dündar’ın cenazesi defnedilmek üzere Eruh ilçesinin Çizmeli köyüne götürüldü.




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