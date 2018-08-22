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22 Ağustos 2018 20:35

Serinlemek için Botan Çayı’na giren asteğmen kayboldu

Siirt’te serinlemek için Botan Çayı’na giren 26 yaşındaki asteğmen, suda kayboldu.

Serinlemek için Botan Çayı’na giren asteğmen kayboldu

22 Ağustos 2018 20:35


Edinilen bilgilere göre, 26 yaşındaki H.B.A., öğle saatlerinde Siirt-Eruh karayolu 10 kilometresindeki Botan Çayı’na, okuldan bir arkadaşı ve ailesiyle pikniğe gitti. Serinlemek için çaya giren gence ulaşılamayınca yetkililere haber verildi. Olay yerine gelen Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekipleri bölgede incelemede bulundu. Arama çalışmalarından sonuç alınmayınca Elazığ’dan dalgıç ekipleri çağrıldı, arama çalışmaları sürüyor. Boğulan gencin Siirt 3’ünü Komando Tugay Komutanlığında görevli asteğmen olduğu belirtildi.




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