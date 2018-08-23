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23 Ağustos 2018 01:15

Serinlemek için girdiği çayda boğulan asteğmenin cansız bedenine ulaşıldı

Siirt’te serinlemek için Botan Çayı’na giren 26 yaşındaki asteğmenin cansız bedeni Elazığ Emniyet Müdürlüğü Sualtı ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından bulundu.

Serinlemek için girdiği çayda boğulan asteğmenin cansız bedenine ulaşıldı

23 Ağustos 2018 01:15

Sudan çıkarılan asteğmenin cansız bedeni askeri yetkililere teslim edildi.


Edinilen bilgilere göre, 26 yaşındaki H.B.A., öğle saatlerinde Siirt-Eruh karayolu 10 kilometresindeki Botan Çayı’na, okuldan bir arkadaşı ve ailesiyle pikniğe gitti. Serinlemek için çaya giren gence ulaşılamayınca yetkililere haber verildi. Olay yerine gelen Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekipleri bölgede incelemede bulundu. Arama çalışmalarından sonuç alınmayınca Elazığ’dan dalgıç ekipleri çağrıldı. Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sualtı ekipleri tarafından yapılan aramalarda suya düştüğü yerde cenazesine ulaşıldı. Cenaze Siirt 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı yetkililerine teslim edildi.




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