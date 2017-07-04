SGD’den Vali Atik’e ziyaret

Atilla Durak başkanlığındaki dernek üyelerine ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Siirt Valisi Atik, kamu ile halk arasında önemli bir bağlantı olan basın mensuplarına, toplumu doğru bilgilendirme adına önemli görevler düştüğünü söyledi. 1990’lı yıllarda babasının İlçe Emniyet Amirliği görevini yürüttüğü Kurtalan’da iki ay kaldığından Siirt’e yabancı olmadığını da aktaran Vali Atik, farklı din ve kültürlerin bir arada yaşadığı ülkenin kadim şehri Siirt’in tüm sorunlarına ’memleket’ gözüyle bakarak, vatandaş odaklı kamu hizmeti sunacaklarını söyledi. Vali Atik, tüm bunları yaparken de misyonu halkı doğru ve objektif ilgilendirmek olan basın mensuplarıyla uyum içinde çalışacaklarını, bu duygu ve düşünceyle tüm Siirtlilere bir kez daha selam ve sevgilerini iletti.

Terörle mücadelede vatandaş ve tüm birimlerle birlikte etkin bir mücadele yürütüleceğini de aktaran Vali Atik, 100 yıl önce emperyalistlerin Çanakkale’de devletin bekası için omuz omuzu mücadele veren bu ülkeyi bölemediyse dış mihraklı olan terörün de Türk ve Kürtleri birbirlerine vurduramayacağını söyledi.