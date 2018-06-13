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13 Haziran 2018 13:30

Sıcaklar arttı, vatandaşlar süs havuzuna koştu

Hava sıcaklığının son günlerde arttığı ve termometrelerin 34 dereceye kadar yükseldiği Siirt’te vatandaşlar süs havuzlarına ve camilere akın etti.

Sıcaklar arttı, vatandaşlar süs havuzuna koştu

13 Haziran 2018 13:30


Hava sıcaklığının Ramazan ayının son günlerinde artmaya başladığı ve termometrelerin 34 dereceyi gösterdiği Siirt’te sıcaktan bunalan vatandaşlar, süs havuzları ve klimalı camilere akın etti. Ramazan ayının son günlerinin mevsimin en sıcak aylarına denk gelmesi nedeniyle ciddi anlamda etkilendiklerini aktaran Abdurrezzak Baykan, sıcaklardan kaçarak camilere sığındıklarını kaydetti. Babudarp Camisi’nin avlusunda bulunan küçük havuzun serinlemek için ideal olduğunu ifade eden Baykan, iftar vaktine havuz suyuna ellerini ve ayaklarını koyarak bir nebze de olsa rahatladıklarını aktardı.




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