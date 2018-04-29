Siirt Belediye Başkan vekili Taşkın, gazetecilerin konuğu oldu

Başkan Vekili Taşkın, Siirt Valiliği yanında bir kafede düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Kent merkezinde Aydınlar ve Güres caddeleri üzerinde yer alan vakıflar Müdürlüğüne ait atıl durumdaki Özel İdare binalarının akıbetinin yönelik bilgi veren Başkan Vekili Taşkın, "Vakıflar arsası ile ilgili çalışmalarımız var. Orada iki alternatif üzerinde duruyoruz. Birinci alternatif bürokratik sorunları aşabilirsek; binaları tamamen yıktırılması, ikinci alternatif ise orada 30’a yakın esnaf var, kimsenin mağdur olmasını istemeyiz, ancak şehrin en güzel yerinin de bu şekilde atıl kalması bizleri üzüyor. Üst katları tıraşlanıp güzel bir giydirme ile binaya çeki-düzen vermeyi amaçlıyoruz" dedi.

"Şehrin güzelleşmesi için istikrarlı politikalara ihtiyacımız var"

Şehrin güzelleşmesi için için istikrarlı politikalara ihtiyaç duyulduğunu aktaran Başkan Vekili Taşkın "Siirt’te geçen ay düzenlenen kitap fuarına yoğun bir ilgi yaşandı. En başta Siirt’te istikrarlı ve sabırlı politikalara ihtiyacımız var, kitap fuarına bugün başlamış olsaydık belki bu kadar güzel bir netice alamazdık, bölgede terör operasyonları devam ederken bile biz ilimizde kitap fuarı düzenledik ki şuan ilimizde kitap okuyan, kitap fuarına ilgi gösteren bir nesil var. Bu istikrarlı politikaların ürünüdür. Biz de belediyeciliği yaparken vatandaşı üzmeden ikna ederek yapmaya çalışıyoruz. Bir anekdot anlatayım; dün bir kişi aradı, hayvan ekipleri onun hayvanlarına el koymuş, yardımcı olmamı istiyordu. Onu üzmeden güzel bir şekilde ’bizim bir kuralımız var ve herkes uymalı, başkan dahi olsam bu kuralın dışına çıkamam’ diye izah ettim ve kendisi de gayet iyi karşıladı. Bu tabloya sevindim, demek ki ilimizde artık bazı anlayışlar kırılıyor, baçı şeyler yoluna giriyor" diye konuştu.

Kaldırım işgallerine kesin çözümün uzun vadede mümkün olabileceğini aktaran Başkan Vekili Taşkın, bu konuda getirdikleri kuralı uygulamaya çalıştıklarını aktardı. İmar konusunda bazı müteahhitlerin belediyenin kendilerine ruhsat vermediğinden yakındığı yönündeki bir soruya Başkan Vekili Taşkın, "İmar politikası konusunda belki birileri bize kızıyor, ama biz imar konusunda kesin kararlıyız ve yasaların gösterdiği çerçevenin dışına çıkmayacağız. Çünkü hassa bir konu ve herkese de eşit davranıyoruz. Herkes şunu bilmeli ki bir kural var ise herkes ona uymalıdır. Dünyada her yerde uçaklarda uygulanan kural aynıdır, Siirt’ten de binseniz Londra’dan da binseniz bu kural aynıdır. Ama otobüslerde esnetilebilir. Otobüste ile uçakta taşınan risk aynı değil. Bazı kurallarda değişiklik gösterebilirsiniz ama imar gibi önemli konuda kurala uygulamalı ve bunu bozamayız" şeklinde konuştu.

"2 yılda 30 park yaptık"

Siirt’te 22 tane parkın 12 mahallede yapıldığını belirten Başkan Taşkın, 2 sene içinde 30 park yapımına ulaşacaklarını aktardı. Başkan Taşkın, "Göreve geldiğimizde 14 tane park vardı, inanın hepsini elden geçirdik ve 14 parkın üzerine İki park koyduk ve 2 yılda 30 parka çıkacağız. Elimizde ilk etapta ne kadar park varsa değerlendirdik. Ulus yanında 9 dönüm alan park yapılacak. Çok iyi bir şekilde değerlendirmek istiyoruz. Kızlar Tepesi parkı şekil almaya başladı. Ayrıca mezbaha ve yeni bir itfaiye binası yapımı sürüyor. Desteklerinden dolayı İstanbul Büyük Şehir belediyesi ile Şahinbey Belediyesine teşekkür ediyoruz. Kızlar Tepesi ve mezbaha projeleri tamamlanırken Siirt’te büyük bir eksiklik giderilmiş olacak. Ayrıca eski otogar arsasında kadın yaşam merkezi projesini hayata geçiriyoruz. Siirt-Kurtalan karayolu çevre yolu kavşağından başlayarak Atatürk bulvarına, oradan Cumhuriyet ve Aydınlar caddelerine ışıklandırma çalışmaları yapılacak. Güres’in ışıklandırılması ve güzelleştirilmesi için önemli bir projemiz hayata geçecektir. Ayrıca eski Siirt olarak tabir edilen mahallelerini Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamına almayı planlıyoruz. Bu konuda desteğini esirgemeyen başka Siirt Valimiz Ali Fuat Atik, Siirt Milletvekili Yasin Aktay, Şahinbey belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na, AK Parti Siirt İl Başkanımız Fuat Özgür Çalapkulu’na İstanbul ve Konya Büyükşehir belediyesine ve ilimizin duyarlı basın mensuplarına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.