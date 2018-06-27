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27 Haziran 2018 11:03

Siirt Belediyesinde Kur’an kursları başladı

Okulların sona ermesiyle 3 aylık bir tatil dönemini kapsayan yaz Kur’an kursları Siirt Belediyesinde start aldı.

Siirt Belediyesinde Kur’an kursları başladı

27 Haziran 2018 11:03


Siirt Belediyesi, İl Müftülüğü ile birlikte hareket ederek çocuklara yaz Kur’an kursu eğitimleri verilmeye başlandığı belirtildi. Siirt Belediyesine bağlı Orhan Doğan Parkı Kültür Evinde düzenlenen Kur’an-ı Kerim kurslarına öğrenciler yoğun ilgi belirtilirken, kursların hafta içi her gün sabah ve öğle olmak üzere iki seans olarak verileceği belirtildi. Siirt Belediyesi tarafından düzenlenen Kur’an-ı Kerim kurslarını İl Müftülüğünden gelen bay ve bayan hocalar tarafından verileceği, yaş sınırının olmadığı çocuklar hem Kur’an-ı Kerim öğrenirken hem de aldıkları din eğitimi ile İslam dinini yakından tanıyıp öğrenme fırsatını bulacakları belirtildi. Kur’an-ı Kerim eğitim kursları ağustos ayının son haftasına kadar devam edeceği bildirildi.




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