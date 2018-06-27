Siirt Belediyesinde Kur’an kursları başladı

Siirt Belediyesi, İl Müftülüğü ile birlikte hareket ederek çocuklara yaz Kur’an kursu eğitimleri verilmeye başlandığı belirtildi. Siirt Belediyesine bağlı Orhan Doğan Parkı Kültür Evinde düzenlenen Kur’an-ı Kerim kurslarına öğrenciler yoğun ilgi belirtilirken, kursların hafta içi her gün sabah ve öğle olmak üzere iki seans olarak verileceği belirtildi. Siirt Belediyesi tarafından düzenlenen Kur’an-ı Kerim kurslarını İl Müftülüğünden gelen bay ve bayan hocalar tarafından verileceği, yaş sınırının olmadığı çocuklar hem Kur’an-ı Kerim öğrenirken hem de aldıkları din eğitimi ile İslam dinini yakından tanıyıp öğrenme fırsatını bulacakları belirtildi. Kur’an-ı Kerim eğitim kursları ağustos ayının son haftasına kadar devam edeceği bildirildi.