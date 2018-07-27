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27 Temmuz 2018 11:10

Siirt Belediyesinden çölyak hastalarına yardım

Siirt Belediyesi, çölyak hastalarına ihtiyaç duydukları temel besin maddelerinin teminini sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor.

Siirt Belediyesinden çölyak hastalarına yardım

27 Temmuz 2018 11:10


İlde yaşayan 98 çölyak hastası vatandaşa içerisinde çeşitli malzemenin bulunduğu kolileri dağıttıklarını söyleyen Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aytek, çölyak hastası vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. İhtiyaçları olan 3 aylık 3’er gıda kolilerini kendilerine teslim ettik. İlerleyen aylarda bu yardımlarımız aynı şekilde devam edeceğini söyledi. Aytek, “Bu hastaların glütensiz gıdalar temin etmesi güç olduğundan biz Siirt Belediyesi olarak bu çalışmamızda vatandaşlarımıza destek olmayı ve halkımızı bu hastalığa karşı bilinçlendirmeyi hedeflemekteyiz” dedi.




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